L’addio (forzato) di Marco Bellavia alla casa del Grande Fratello Vip continua a fare rumore dentro e fuori dalla Casa. Sono tanti i supporter che in queste ore stanno attaccando produzione e Alfonso Signorini per la cattiva gestione della situazione che si è venuta a creare. Negli scorsi giorni vi avevamo già dato conto del bullismo attuato dai concorrenti nei confronti di Bellavia che aveva confessato di avere un “dolore mentale” e di avere bisogno di aiuto. Tra chi ha preso di mira l’ex conduttore di Bim Bum Bam anche Giovanni Ciacci che, per nulla pentito o dispiaciuto per l’accaduto, nelle ultime ore ha commentato ciò che è successo insieme a Charlie Gnocchi e Patrizia Rossetti: “Un Marco ce lo siamo già levati dai cog**oni”. Parole che non sono passate inosservate al pubblico da casa che, attraverso i social, ha espresso indignazione, sgomento. “Mirare, puntare, fuoco. Se vogliamo avere la sopravvivenza bisogna fare come gli elefanti altrimenti finiamo come mammut”, ha detto il costumista. Nelle scorse ore qualche utente social è andato a Cinecittà, fuori dalla casa, per urlare contro i concorrenti: “Avete fatto bullismo a Marco, str*nzi“. Le prime reazioni non sono tardate ad arrivare. In giardino in quel momento erano presenti Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. È proprio lei la prima a mettersi in discussione: “Ma dice a me?”. Non ci resta che attendere per capire il provvedimento che verrà preso nei confronti dei concorrenti che hanno insultato Marco.