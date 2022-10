Certi amori non finiscono… Sarà ‘alta marea‘ quella che allontana e avvicina Belen Rodriguez e Stefano De Martino? I due si sono sposati nel 2015 dopo tre anni insieme, hanno avuto un figlio, Santiago, e si sono lasciati. Poi sono tornati insieme ma si sono lasciati di nuovo. Rodriguez ha avuto una bambina, Luna, da Antonino Spinalbese con il quale la storia è finita quasi subito dopo la nascita della bimba. Ed ecco che Stefano e Belen sono tornati insieme. Non hanno mai parlato ufficialmente della loro nuova unione, almeno fino a domenica 2 ottobre quando la conduttrice argentina è stata ospite di Verissimo: “Abbiamo chiesto una volta il divorzio ma non è arrivato perché siamo tornati insieme subito. Poi ci siamo ri-lasciati, abbiamo chiesto il divorzio un’altra volta, ma il giudice ci ha detto di aspettare. E così, siccome poi siamo tornati insieme per la seconda volta, la richiesta di divorzio è scaduta per la seconda volta. Stefano è il mio mascalzone preferito, siamo ufficialmente sposati da sempre. Siamo ancora marito e moglie”. Insomma, non è buffo il destino? “Per lui non era facile, perché, quando è tornato, io avevo avuto un figlio da un’altra persona – ha raccontato ancora Belen a Silvia Toffanin – E rientrare nella mia vita comprendeva accettare una figlia non sua. Solo per questa motivazione, per me ha vinto tutto. Provo tanta stima per questo atteggiamento. Per me è incredibile quello che è riuscito a fare”.