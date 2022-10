Paolo Fox dà a tutti “previsioni oroscopesche” ma raramente parla di sé. Lo ha fatto ospite di Marco Liorni a Italia sì, sabato 1 ottobre. I genitori di Paolo Volpi sono morti quando lui era ancora molto giovane ed è per questo che si è affezionato moltissimo a un gatto, Harry: “Sul podio della mia vita c’è il mio gattone Harry, che non c’è più. Tutti voi siete stati cresciuti dai genitori, io dal gatto. Ho perso molto presto i miei genitori, sono figlio unico, quindi ho dovuto fare una scelta. O cercavo famiglia o diventavo famiglia di me stesso, io ho scelto l’opzione B”, le parole dell’astrologo. Che ha aggiunto: “Eravamo io e lui, era un gatto fantastico, sembra strano umanizzare gli animali. La gente troppo a contatto con gli animali da una parte viene gratificata, dall’altra compatita. Io riabiliterei questa cosa. I rapporti umani ci sono, ma la convivenza con l’animale è meravigliosa perché lui non ti giudica. Lui era un riferimento per me, selezionava la gente quando entrava. Quando qualcuno non gli piaceva si girava e io capivo che quella persona non era adeguata”. E Fox ha voluto ricordare Fabrizio Frizzi, che per lui è stato molto importante: “Lui mi diede l’occasione in Rai. Apprezzava il mio modo di fare astrologia e pensava che in un programma a fine anni ’90 fosse divertente fare il siparietto. Ha fatto molto per me, ebbi anche un problema in famiglia e si oppose alla redazione per tenermi con sé. Lui chiamò me ed altri come Magalli per ospitarci in un suo programma, pochi giorni dopo se ne andò. Secondo me, non a caso ci aveva riuniti lì“.