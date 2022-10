Prima puntata di Verissimo, ospite Romina Power con figlie. In molti avranno pensato ‘Ah Romina e Mara sono amiche e proprio per questo il fatto di andare ospite da Silvia Toffanin non crea problemi tra loro“. Probabilmente avevano ragione e quanto accaduto nella puntata di Domenica In di oggi 2 ottobre non ha nulla a che vedere con l’ospitata di Power nel contenitore pomeridiano di Canale5. Ma qualche giornalista e opinionista su Twitter lega le due cose: “Romina e figlie a Verissimo. La zia risponde con Il ballo del qua qua in apertura tipo sfottò, le fa degli auguri puntuti (usando quel “cara” che la dice lunga) e invita la Lecciso a riesumare i balletti di vent’anni fa. Non sarà successo assolutamente nulla. Sicuro”, “L’amica Romina va a Verissimo? A Domenica In arriva la “nemica” Lecciso” (scrive Giuseppe Candela). Ma cosa è accaduto? Mentre su RaiUno si stava consumando l’ospitata di Loredana Lecciso, seconda moglie di Albano, ecco che Venier ha bloccato la bionda ospite che stava per dire ‘Romina”: “Non dobbiamo nominare. Non si nomina proprio, sennò ce querelano... Preferisco non nominare Romina perché siamo state diffidate dal fare il suo nome. Tranquilla Romina e tanti auguri che è il tuo compleanno, cara”. E Lecciso? “Sono mortificata per questo. Mi dispiace, non volevo arrecarti questo fastidio. Oggi però è il compleanno di mio papà e, senza togliere nulla a Romina, preferisco fare gli auguri a lui”.