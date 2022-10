L’invasione di campo dopo la sconfitta della squadra di casa, la rabbia collettiva, la follia e la risposta inadeguata della polizia. Sono questi gli ingredienti della miscela esplosiva alla base della strage che ha provocato 170 morti e un centinaio di feriti allo stadio di Malang, in Indonesia. Nei video postato in rete si può vedere come la polizia abbia risposto in maniera molto dura all’invasione del campo, non solo contro le persone scese sul terreno di gioco, ma anche sparando lacrimogeni sugli spalti. Molte delle vittime sono morte soffocate o calpestate nella ressa.