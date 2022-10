Non c’è pace per Mauro Icardi dopo la fine del matrimonio con Wanda Nara (sarà finito davvero?). Il gossip delle ultime settimane si arrichisce di nuove rivelazioni e strani atteggiamenti da parte dei protagonisti. L’ultima ‘news’ in ordine temporale? “Icardi è sparito”, si legge sui social come commento alla lista convocati del Galatasaray, l’attuale squadra in cui è impegnato in prestito dal PSG. Quando il team ha diffuso la lista dei convocati per la partita contro l’Adana Demirspor, l’assenza del giocatore ha creato non pochi sospetti. Non avendo subito infortuni o squalifiche, la sua non convocazione risulta alquanto ingiustificata, anche per via del suo primo goal segnato in un’amichevole. Dopo varie ipotesi fatte da siti o “esperti di gossip”, ora si scopre che l’attaccante 29enne è volato di nascosto in Argentina, per cercare di riconquistare Wanda, come era già avvenuto in passato.

Un vero e proprio blitz d’amore anche perché Icardi, giovedì scorso, era presente all’allenamento del Galatasaray. Secondo i media argentini, i due si sarebbero dati appuntamento a Buenos Aires con la mediazione dell’avvocato Ana Rosenfeld. Non è certo, sempre stando alle fonti, se nell’incontro si sia parlato di separazione oppure se il gesto è per dichiarare il suo totale amore come già era avvenuto in passato. Infatti, poco prima del suo trasferimento ad Istanbul, il calciatore aveva sorpreso la moglie a Miami (sempre un blitz romantico), impegnata nella presentazione del suo marchio di cosmetici. Questo viaggio improvviso, a quanto pare, aveva fatto breccia nel cuore della showgirl argentina che lo aveva poi accompagnato in Turchia per la firma del contratto e per la relativa presentazione nel nuovo club.

Andata bene una volta, il calciatore ci riprova: non vuole arrendersi alla fine della storia nonostante il video su Instagram con cui sua moglie, una decina di giorni fa, annunciava la separazione definitiva. A peggiorare la situazione (per Icardi) sono anche alcune rivelazioni delle scorse ore. La modella transessuale Guendalina Rodriguez ha pubblicato una conversazione, nascondendo il numero di telefono di Icardi, con la quale vorrebbe dimostrare che i suoi racconti sui rapporti con il calciatore corrispondono a verità: “Abbiamo una storia conflittuale dal 2019. È una storia d’amore intermittente e lui non ha mai ovviamente smentito o confermato per via della sua carriera, anche perché ha dei figli e Wanda è nel mezzo. Spero che ora Mauro respiri e pensi alla sua giovinezza. Abbiamo fatto l’amore e lui mi ha detto che se fossi stata una donna biologica sarebbe stato diverso. Tornerò in Turchia la prossima settimana”, ha confermato alla televisione argentina aggiungendo: “Dopo tre anni il signor Mauro Icardi non mi ha ancora dimenticata, da quando mi ha cercato con un numero turco. Mauro ed io stiamo insieme. Presto tornerò in Turchia con lui”. Rodriguez ha detto la sua anche su quella che sarebbe la situazione tra Wanda Nara a Icardi: “Sono in procedura di divorzio, quindi appena posso parlerò”. D’altra parte il calciatore deve fare i conti con i rumors che vogliono Nara impegnata in una relazione con L-Gante. I diretti interessati, però, hanno smentito tutto con una diretta Instagram. “Perché tutti dicono che siamo una coppia?”, ha chiesto il cantante a Wanda. “Perché ci hanno visto cenare insieme o perché forse formiamo davvero una bella coppia”, ha risposto la Nara aggiungendo: “Siamo buoni amici e basta”.