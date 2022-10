Alena Seredova è raggiante. Bellissima in modo naturale, incanta gli spettatori di Verissimo e a Silvia Toffanin racconta del prossimo matrimonio con Alessandro Nasi. Estate 2023, location l’Italia: “Per adesso, l’unica cosa sicura è il marito. Ci vogliamo divertire, alla nostra età il matrimonio è più simbolico. Voglio fare una festa che mi rimanga nel cuore, che mi lasci bellissimi ricordi… Ci sposeremo in Italia. A me piacerebbe al sud, dove è veramente caldo. Un weekend tra amici e familiari“. Felice dopo la nascita della piccola Vivienne, Seredova ha due figli dal matrimonio con Gianluigi Buffon. Non è un mistero che il portiere, poco dopo il divorzio, è uscito allo scoperto con la nuova compagna, Ilaria d’Amico, con la quale ha un figlio. “Non mi piace l’espressione famiglia allargata. Io la chiamo solo famiglia. Funziona, è splendida. Avevo tanta paura per l’arrivo di Vivienne, invece ha portato equilibrio”, ha detto Seredova. E poi ha precisato: “Non ci frequentiamo, perché è un qualcosa che a me non appartiene. Ma non ho mai fatto scenate, per me un bicchiere rotto è rotto. Questo non significa che non possa avere un rapporto civile”.