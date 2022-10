“Lui non mi ha mai detto che sono troppo severa. Quando lavora non ce n’è per nessuno e in questo siamo simili”: a parlare così in un’intervista di prossima uscita sul settimanale Oggi è Alessandra Celentano. E parla di suo zio, Adriano che sarebbe uno spettatore abbastanza assiduo di Amici di Maria de Filippi, il programma dove Alessandra è “in squadra”. Maestra inflessibile e spesso criticata per essere appunto troppo severa, Celentano racconta: “Ora (i ragazzi, ndr) vogliono tutto e subito, il successo facile. Invece la danza è un’arte totalizzante, che chiede dedizione assoluta. Io da ragazzina mi allenavo per ore, rinunciavo a uscire con le amiche, non c’erano feste né weekend, solo lavoro e studio. Ma i ragazzi non sono preparati psicologicamente a fare sacrifici. E non è colpa loro ma di genitori e insegnanti“.