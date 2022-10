La regina del sabato sera è Maria De Filippi. Poco importa se il programma Arena Suzuki 60,70,80 e… 90! con Amadeus è ben riuscito. Tu si Que Vales vince all’auditel (19,6% contro 28,7%). Tra le “vette” del programma, Belen Rodriguez che si cala nella parte di Meg Ryan nella famosa scena del film Harry ti presento Sally, quando l’attrice finge di avere un orgasmo al ristorante. Dunque, la conduttrice argentina nella parte di Sally e Gerry Scotti in quella di Billy Crystal-Harry. E com’è andata? (la scenetta serviva a Scotti per avere un bonus nella gara). Non bene, anzi. Teo Mammucari lapidario: “Sembra che stai sulla tazza, è crollato un mito. Zerbi di rimando: “Io sono così sul water”. E Belen? “Se dovessi fingere per davvero non te ne accorgeresti”, ha risposto. Zan zan.