Prima ruba tre auto, poi, mentre fugge, causa numerosi incidenti, urtando anche una pattuglia dei carabinieri, facendola ribaltare. Infine, con l’ultima vettura rubata, travolge e uccide un ciclista. È stato arrestato questa mattina, sabato 1 ottobre, un giovane di 19 anni in evidente stato di alterazione: è considerato il responsabile del caos che si è scatenato nel Trevigiano.

Dopo il furto dell’ultima vettura, il 19enne si è diretto verso San Zenone degli Ezzelini, dove ha investito e ucciso un uomo di 67 anni che viaggiava in bicicletta. Dopo l’impatto, il giovane ha cercato di fuggire, ma è stato fermato dai militari. Il 19enne di Riese Pio X, Treviso, ha alcuni piccoli precedenti penali per furti e danneggiamenti. Ora si trova in ospedale. Ancora non è chiaro a cosa fosse dovuto il suo stato di alterazione.