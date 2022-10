Aveva visto un gruppo di ragazzi che minacciavano i passanti per la strada brandendo un cartello stradale divelto. Per questo è intervenuto nel tentativo di dissuaderli: ora lotta tra la vita e la morte all’ospedale San Raffaele di Milano un 22enne ferito gravemente al petto da una coltellata. Il fatto è avvenuto a Milano, in viale Monte Grappa, strada che collega piazza 25 Aprile (zona corso Como) a piazza della Repubblica.

A raccontare quanto successo la notte tra venerdì e sabato 1 settembre è stato il fratello del ragazzo ferito, secondo il quale il gruppo degli aggressori era composto da minorenni. La polizia è intervenuta poco dopo le 4. L’aggressore e il suo gruppo sono fuggiti prima dell’arrivo dell’ambulanza, lasciando il ferito sull’asfalto, di fronte al locale dove stava passando la serata. Il 22enne è stato intubato e trasportato all’ospedale. Le sue condizioni hanno costretto i medici a due interventi chirurgici.

A poca distanza dal luogo dell’aggressione, i paramedici hanno trovato un altro uomo, anche lui accoltellato, portato all’ospedale Niguarda in gravi condizioni. Gli investigatori non sono al momento ancora stati in grado di accertare se questo secondo uomo ferito sia uno degli amici del 22enne.

Immagine in evidenza d’archivio