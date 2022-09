Si è concluso ieri il terzo ed ultimo appuntamento con le Audition di “X Factor 2022”. Tra promossi e bocciati alle prossime fasi del talent show, non sono mancati momenti ironici e divertenti. È il caso di Samuel Afriye arrivato sul palco di “X Factor” da Bologna per presentare il suo brano inedito (nonché passione culinaria) “Riso con pollo”. L’aspirante concorrente ha anche dichiarato il suo amore per Ambra. Così l’attrice – dal momento che Samuel non avrebbe certamente passato il turno – per consolarlo si è avvicinata e gli ha detto: “Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia visto l’ultimo ex, tu saresti il prossimo sicuramente. Ma oggi grazie a te, caro ‘Riso con pollo’, voglio dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita. Per me è no”. Il riferimento è all’ex fidanzato e allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. La puntata, tra l’altro, registrata in estate è stata trasmessa – per caso – nelle stesse ore in cui il settimanale rosa “Diva e donna” ha svelato il nome di quello che sarebbe il nuovo fidanzato di Ambra, l’attore Francesco Scianna. I due si conoscono dal 2016, infatti sono stati tra i protagonisti della pièce teatrale di Michele Placido, “Tradimenti”.

La prossima settimana è in programma la prima delle due puntate dei Bootcamp. A seguire, il 20 ottobre, andranno in scena le Last Call, quest’anno con un meccanismo inedito, nelle quali, per la prima volta nella storia di “X Factor”, sarà presente il pubblico. Sarà questo lo step decisivo per la formazione delle quattro squadre da tre concorrenti ciascuna che poi si affronteranno durante i Live Show, attesi da giovedì 27 ottobre.