Settimana scorsa ha ufficialmente aperto la porta della casa più spiata d’Italia. Tra le nuove coinquiline del Grande Fratello Vip è approdata anche Sofia Giaele De Donà. Professione influencer, ventiquattro anni, la giovane è apparsa in televisione come protagonista del reality “Ti spedisco in convento” su Real Time. Nella clip di presentazione Giaele annuncia di essere felicemente sposata con un ricco imprenditore statunitense, Brad Beck. Non solo: De Donà ha voluto riaccendere anche i rumors gossip circa una presunta liaison avuta con l’imprenditore settantaduenne Flavio Briatore. “Sono stata al centro di qualche gossip, come per esempio Flavio Briatore. Sono stata pure paragonata a Elisabetta Gregoraci. Ma per favore, dai. Mi potevano solo pulire le scarpe. Troppo brutta?”, ha commentato velenosamente Giaele.

La reazione dell’ex marito di Elisabetta Gregoraci (ex concorrente anche lei del Gf Vip) non si è fatta di certo attendere. Raggiunto da Dagospia per avere maggiori informazioni circa questo ipotetico flirt, Briatore ha replicato seccamente: “Sofia, chi?”. Due parole che mettono dunque la parola fine circa un possibile legame tra i due. La foto in questione ritrae Giaele e Flavio nel locale del magnate in Sardegna. Continua Dagospia: “L’imprenditore durante le serate nei suoi locali fa selfie con chiunque, ma questo non significa avere una relazione. In ogni caso, lui nemmeno ricordava chi fosse la ragazza”. Flavio oggi si trova dunque a dover smentire storie d’amore e, al tempo stesso, assistere a nuovi flirt che sbocciano. L’ex moglie Gregoraci infatti è uscita di recente allo scoperto con il nuovo fidanzato, Giulio Fratini.