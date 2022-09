“L’Ucraina ha il diritto di recuperare i territori occupati dalla Russia. Se accettassimo l’annessione della Russia e le minacce nucleari, allora cederemmo a un ricatto nucleare mentre Kiev ha il diritto di difendersi come dice la carta delle Nazioni Unite. La retorica nucleare di Putin è pericolosa. La Nato è vigile, monitora cosa fanno le forze militari della Russia”. Chi sperava in un intervento che allentasse la tensione tra Russia e Ucraina, ai massimi dall’inizio dell’invasione ordinata da Vladimir Putin, dovrà attendere. Il segretario generale, Jens Stoltenberg, è intervenuto dopo l’annuncio del presidente russo dell’annessione unilaterale del Donetsk, del Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia alla Federazione. E lo ha fatto ribadendo pieno sostegno alla causa ucraina anche dopo la dura replica del presidente Volodymyr Zelensky che ha dichiarato: “Non tratteremo mai con la Russia fino a quando Putin sarà il presidente”. Ma frena sulla richiesta di Kiev di annessione accelerata al patto Atlantico: “L’ingresso di un Paese nella Nato deve essere deciso dagli alleati all’unanimità. Al momento siamo concentrati nel dare sostegno pratico a Kiev per difendersi dall’invasione decisa di Mosca”.

Come è ormai evidente, si tratta di un punto di svolta del conflitto ucraino. Putin ha tracciato una linea rossa intorno ai quattro territori annessi e da ora in poi ogni offensiva ucraina in quell’area sarà considerata un attacco diretto alla Federazione russa. Interpretazione fornita anche da Stoltenberg: “Questo è un momento cruciale. Putin ha mobilitato centinaia di migliaia di altre truppe impegnate in una irresponsabile e spaventosa minaccia nucleare e ora ha annesso illegalmente altro territorio ucraino. Insieme, questo rappresenta l’escalation più grave dall’inizio della guerra”. Una mossa che, a suo parere, “non dimostra forza, mostra debolezza. È un’ammissione che la guerra non è andata secondo i piani e che Putin ha completamente fallito gli obiettivi strategici”. Questo nonostante si tratti del “più grande tentativo di annessione di territorio europeo con la forza dalla Seconda Guerra Mondiale. È il 15% del territorio ucraino, un’area grande più o meno quanto il Portogallo sequestrata illegalmente dalla Russia sotto la minaccia delle armi. I falsi referendum sono stati progettati a Mosca e imposti all’Ucraina in totale violazione. Questo furto di terra è illegale e illegittimo”.

Per questo il segretario generale della Nato invita tutti gli Stati alleati a non “riconoscere, nemmeno in futuro, alcuno di questi territori come parte della Russia. Chiediamo a tutti gli Stati di respingere i palesi tentativi della Russia di conquista territoriale. Queste terre sono l’Ucraina”.