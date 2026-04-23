Usa, cade un’altra testa: lascia il segretario della Marina. “Non andava d’accordo con Hegseth”

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Cade un’altra testa nell’amministrazione degli Stati Uniti. Il Pentagono ha annunciato mercoledì che il segretario della Marina John Phelan lascerà il suo incarico “con effetto immediato”. In un post pubblicato sui social media, il portavoce del Pentagono Sean Parnell ha affermato che il sottosegretario Hung Cao assumerà la carica di segretario della Marina ad interim. L’improvviso addio giunge appena un giorno dopo che Phelan si era rivolto a una vasta platea di marinai e professionisti del settore in occasione della conferenza annuale della Marina a Washington e aveva discusso con i giornalisti in merito al suo programma. La partenza di Phelan avviene inoltre a poche settimane di distanza dal licenziamento, da parte del segretario della Difesa Pete Hegseth, del più alto ufficiale dell’Esercito, il generale Randy George, nonché di altri due generali di alto rango dell’Esercito stesso.

Ed è proprio ai rapporti tra Phelan e Hegseth che andrebbe ricondotto l’addio, secondo le ricostruzioni dei media statunitensi. “Phelan non aveva capito di non essere lui il capo. Il suo compito è eseguire gli ordini ricevuti, non quelli che ritiene dovrebbero essere impartiti”, ha raccontato una fonte, definita persona informata sui fatti, ad Axios svelando gli attriti esistenti tra i due. La stessa fonte ha aggiunto che Phelan e Hegseth non “andavano d’accordo”.

“Si dice che Phelan e il presidente Trump abbiano un buon rapporto”, scrive il sito citando un’altra fonte a conoscenza dei fatti, secondo cui tuttavia, “Hegseth riteneva che Phelan avesse scavalcato troppo spesso la catena di comando grazie a una linea diretta con Trump, il cui club Mar-a-Lago a Palm Beach si trova vicino alla villa di Phelan. “Hegseth ha avuto attriti anche con il segretario dell’Esercito Daniel Driscoll, ampiamente elogiato per l’iniziativa di radicale trasformazione dell’Esercito messa in atto, e caro amico del vicepresidente JD Vance”. La differenza tra Phelan e Driscoll è che Driscoll “sta ottenendo ottimi risultati con la sua iniziativa di trasformazione. In più, è vicino a Vance”.

Phelan “non è nessuna di queste due cose”, ha dichiarato una fonte interna al Pentagono. Hegseth resta nelle grazie di Trump perché gode di un solido rapporto con il presidente, con Vance, con il segretario di Stato Marco Rubio e con il generale Dan Caine, capo degli Stati maggiori riuniti. “Questi sono i quattro rapporti più importanti che possa avere, e sono buoni”, ha affermato un alto funzionario dell’amministrazione. “Ma qui non si sa mai”, ha aggiunto.