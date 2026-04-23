La collisione tra i convogli è avvenuta tra Hillerød e Kagerup alle 6.30 di giovedì mattina. Non sono ancora chiare le dinamiche esatte che hanno portato al frontale

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Uno scontro frontale tra due treni, avvenuto questa mattina intorno alle 6.30 in Danimarca, ha provocato 17 feriti e – come ha riportato l’agenzia locale Ritzau – altri cinque sarebbero in gravi condizioni. “È avvenuto un grave incidente. C’è stata una collisione tra due treni” ha informato una nota della Polizia locale che ha dato notizia dello scontro avvenuto tra Hillerød e Kagerup, a circa 40 chilometri a nord di Copenaghen.

Il portavoce dei servizi di emergenza danese Tim Simonsen ha dichiarato all’Afp di aver “ricevuto l’allarme alle 6.30 del mattino” e di aver fatto evacuare tutti i viaggiatori dai due convogli. “Ci sono feriti tra i passeggeri”, ha poi aggiunto Simonsen e il bilancio è stato confermato dall’agenzia.

“I servizi di soccorso lavorano senza sosta e noi cerchiamo, a livello centrale, di ricostruire con chiarezza cosa sia accaduto e di verificare che tutti abbiano l’assistenza di cui hanno bisogno – ha scritto su Facebook Trine Egetved, sindaco del comune di Gribskov – sono profondamente scossa e sconvolta”.

Il frontale non un evento non raro in Danimarca dove – tra il 2019 e il 2025 – due collisioni hanno causato la morte di nove passeggeri.