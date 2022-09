“Ho visto alcuni momenti. Tutto nasce cinque anni fa quando lui lascia il calcio. Lui che ha vissuto un momento molto complicato doveva andare a Miami a giocare con Nesta, lo aveva detto anche ai figli”. A parlare è Paola Ferrari. La giornalista, ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta, ha dato quello che parrebbe essere uno scoop sulla separazione Blasi Totti. Certo, si tratta di una sua versione ma sembra essere frutto di una conoscenza della coppia abbastanza approfondita: “In qualche modo poi è stata lei che ha voluto restare in Italia, perché lei tiene molto al suo lavoro, e fa bene perché è giusto, ma non gli ha lasciato spazio. Non gli ha lasciato quello spazio in quel momento difficile per lui. Lei è andata avanti in modo egoistico, ma anche corretto, ma andando avanti per la sua strada. Lì c’è stato l’inizio della rottura”, ha aggiunto Ferrari. I diretti interessati replicheranno?