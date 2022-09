Forbes Forbes delle mie brame chi è il più ricco del reame? La celebre rivista americana sul mondo della finanzia e degli affari ha stilato la classifica dei Paperoni e le sorprese non sono poi tante. Un po’ come già preannunciato dalla similare classifica di Bloomberg in vetta, al primo posto, rimane Elon Musk con 219 miliardi di dollari di patrimonio netto, seguito da Jeff Bezos con 171 e dal francese Bernard Arnault con 158. Al quarto posto troviamo Bill Gates con 129 miliardi di dollari, mentre per rintracciare Mark Zuckerberg bisogna scorrere la classifica fino al 16esimo posto perché l’inventore di Facebook ha perduto parecchi averi negli ultimi mesi. Per l’Italia svetta sempre la famiglia Ferrero (la loro azienda non è mai stata quotata in borsa, ndr) al 36esimo posto con un patrimonio netto di oltre 36 miliardi di dollari, a cui segue la famiglia Del Vecchio al 52esimo con 27 miliardi e rotti. La famiglia Berlusconi con 7 miliardi di patrimonio netto risulta 376esima e viene superata da Giorgio Armani (296esimo) con ha accumulato svariate centinaia di milioni di dollari in più rispetto alla dinastia di Arcore.