Ancora guai per lo chef Antonino Cannavacciuolo. Questa volta il celebre volto di Masterchef ha subito un furto nel suo ristorante di Torino. Come riporta l’Ansa, i ladri sono entrati in azione nella notte tra lunedì e martedì scorso. Prima hanno rotto un vetro della porta finestra che si affaccia sul cortile del Bistrot Cannavacciuolo, in via Umberto Cosmo, vicino alla chiesa della Gran Madre, successivamente sono entrati negli uffici del ristorante rubando una ventina di euro in monete, 7 tablet, uno smartphone, due computer, con dei file della contabilità, e quattro bottiglie di champagne. Un furto piuttosto bizzarro (a partire dai file della contabilità) su cui indagano gli agenti di polizia del commissariato Borgo Po. Come segnala sempre l’Ansa “sono in corso degli accertamenti su alcune fotocopie di documenti d’identità ritrovate sul posto”.