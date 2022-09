Un gruppo di manifestanti a volto coperto ha preso d’assalto il Palazzo di Giustizia di Iguala de la Independencia nello stato messicano di Guerrero. Per sfondare il cancello dell’edificio hanno usato un camion della Pepsi rubato, dopodiché hanno rotto le finestre del palazzo lanciando petardi e pietre. I dimostranti chiedono giustizia per i 43 studenti di Ayotzinapa scomparsi nel nulla nel 2014 dopo essersi appropriati di un autobus per recarsi a una manifestazione. Il caso e’ stato definito dagli inquirenti un “crimine di Stato” che coinvolgerebbe i militari e altre istituzioni.