Umberto Bossi alla fine è stato eletto in Parlamento. Dopo che la notizia della sua possibile esclusione, nelle scorse ore, aveva rinfocolato i malumori dentro il Carroccio dopo il flop alle ultime elezioni, oggi il Viminale ha aggiornato i risultati. Come si legge sul sito Eligendo infatti, il senatore e fondatore della Lega, risulta eletto nel collegio plurinominale di Lombardia 2 (Varese).

Ma come mai prima era stato dato per escluso e alla fine il seggio è scattato? Secondo il vicepresidente del Senato del Carroccio Roberto Calderoli “il ministero dell’Interno nell’attribuzione provvisoria dei seggi ha preso un granchio clamoroso“. E ha aggiunto: “Questa mia osservazione viene confermata tra l’altro dal verbale di domenica 4 marzo 2018 delle operazioni dell’ufficio elettorale nazionale della Cassazione, basta andare a vederlo”. Tra i primi a commentare c’è stato il leader e segretario del Carroccio Matteo Salvini: “Il Viminale riconta le schede e corregge degli errori: Umberto Bossi è eletto in Lombardia. Quante parole al vento”, ha dichiarato. Solo ieri, dopo che aveva iniziato a circolare la notizia di una probabile esclusione, il leghista aveva proposto di nominare Bossi come senatore a vita.