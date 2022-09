“Sfatiamo subito un falso mito: io e Giorgia non siamo mai state della Lazio. Abbiamo sempre tifato Roma. A casa solo mamma è biancoceleste. E ora lo sono le mie figlie perché mio marito, Francesco Lollobrigida, è lazialissimo. Ma noi siamo giallorosse convinte”. Inizia così l’intervista di Arianna Meloni a Il Gazzettino: la 47enne sorella della futura prima donna presidente del Consiglio italiano ha confidato aneddoti, retroscena e dettagli inediti sulla vita privata sua e di Giorgia Meloni. “Io sono quella che chiama per prima, qualsiasi cosa accada. Lo confesso: abbiamo fatto l’esame del Dna e siamo risultate identiche. Cioè due gemelle omozigote”, ha detto. “Come ogni donna parliamo di vestiti, trucchi, diete“, ha spiegato ancora “umanizzando” la sorella, per poi entrare nei dettagli del loro quotidiano, come ad esempio i gusti riguardo a film e serie tv: “Siamo molto radicali: o film d’amore che ci fanno piangere e sognare o gli horror thriller, mentre mangiamo le patatine sul divano. Gochi? Risiko o burraco. E lei non vuole mai perdere”.

Quindi ha raccontato con grande enfasi come è la leader di Fratelli d’Italia nel suo privato: “È la Giorgia che fa le imitazioni, delle battute, delle serate a ridere con gli amici. Che esce in pigiama per accompagnarti al Pronto soccorso. Una donna e una mamma eccezionale: semplice e umile, che stanca morta mentre torna dai comizi trova il tempo di chiacchierare al telefono per confortarmi. Lei a me”. E ancora, Arianna parla della sorella con una vera e propria venerazione: “Giorgia ha molta spiritualità. Prende a cuore le cose e si batte. Diciamo che ora si è abituata agli insulti e alle cose che spesso vengono montate su di lei e reagisce diversamente. E si spertica in lodi nei suoi confronti: “Un pregio? Ne ha milioni. È la persona che ha la più grande capacità di analisi e di sintesi. Difficile che sbagli, è sempre molto lucida quando analizza un fatto. È generosa, umile e sempre con i piedi per terra”. Ma qualche difetto lo avrà? “È troppo perfezionista. Se sbagli un verbo o un termine in inglese si arrabbia e ti corregge. Ma devo anche dire che è l’unica che mi fa stare zitta. E io sono una iena, se mi ci metto.”