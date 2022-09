Umberto Bossi è a un passo dall’esclusione dal Parlamento. Complice il tracollo della Lega, il nome del Senatur – capolista per la Camera nel collegio plurinominale di Varese-Busto Arsizio – non compare tra gli eletti nel proporzionale pubblicati sulla piattaforma Eligendo del ministero dell’Interno: la sua circoscrizione, Lombardia 2, è l’unica dove il Carroccio non ha fatto scattare nemmeno un deputato. Un effetto del famoso “flipper” previsto dal Rosatellum, il complicato meccanismo per cui, se l’attribuzione di seggi a livello locale a una lista eccede la quota prevista a livello nazionale, la situazione si riequilibra spostando eletti verso le forze che invece sono in debito. L’ultima parola, però, è affidata alla proclamazione definitiva degli eletti. Se Bossi è rimasto fuori, il partito ha invece eletto ben tre deputati per due volte: si tratta di Antonio Angelucci, Silvana Comaroli e Vannia Gava, “scattati” in più circoscrizioni e che quindi lasceranno il posto al secondo in lista in quella in cui sceglieranno di rinunciare.

Il fondatore della Lega rischia così di non tornare su uno scranno parlamentare dopo 35 anni consecutivi di mandato, di cui 26 alla Camera e nove al Senato. Il partito lo aveva ricandidato in quello che sembrava un collegio blindatissimo, in cima al listino nella “sua” Varese, senza però fare i conti con l’ipotesi di un risultato a una sola cifra. Sembra destinato a restare fuori anche il tesoriere Giulio Centemero, che invece correva da capolista nel plurinominale di Bergamo e Treviglio (circoscrizione Lombardia 3): la Lega diventerebbe così l’unico grande partito il cui tesoriere non siede in Parlamento. Non ce la fa – come previsto – nemmeno il viceministro alle Infrastrutture uscente Alessandro Morelli, candidato in posizione ineleggibile.

La mancata elezione di Bossi rischia di far deflagrare la “pax” con Matteo Salvini siglata nel 2014, quando il nuovo e il vecchio leader firmarono una scrittura privata che – tra l’altro – impegnava Salvini a non querelare i membri della famiglia Bossi per l’appropriazione indebita di centinaia di migliaia di euro di fondi del partito usati per spese personali. E d’altra parte i malumori della fronda nordista per lo scarso risultato iniziano già a venire a galla pubblicamente: “Le avvisaglie c’erano tutte: destrutturazione del partito sui territori, abbandono frettoloso dei temi sui quali la Lega è nata e cresciuta per andare in cerca di un facile consenso a latitudini in cui l’alta volatilità del voto è da sempre cosa nota”, ha scritto in un duro post su Facebook il deputato varesino Matteo Bianchi, vicinissimo a Giancarlo Giorgetti. “Non si può pensare di ricondurre le responsabilità del disastro a Draghi e un partito non può reggersi sulla fede, sui commissariamenti e sulla criminalizzazione del dissenso. Noi siamo nati per far crescere i nostri territori: per questo invito i militanti a chiedere la convocazione immediata dei congressi tramite i propri segretari/commissari di sezione”.