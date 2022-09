“Cosa ho provato quando ho capito che Meloni avrebbe vinto? Veramente non sapevo se era Wanna Marchi o la Meloni: urla, strabuzza gli occhi pitturati di blu, mostra le unghie rosse. Fa tutta la pseudo-figa. Direi che è abbastanza volgare. Gli italiani che l’hanno votata? Quando la maggioranza è cogliona, hai una democrazia cogliona. Gli italiani che hanno votato sono deficienti per me. Non mi dite che il ritorno di Berlusconi sia normale. Questo Paese non è normale”. Così, ai microfoni della Zanzara (Radio24), Oliviero Toscani commenta la vittoria del centrodestra alle elezioni politiche, rendendosi protagonista di un vivace battibecco coi conduttori, Giuseppe Cruciani e David Parenzo, che gli rimproverano scarso rispetto nei confronti degli elettori.

Immediata la replica del fotografo: “Ci sono stati anche italiani che hanno scelto Mussolini, c’è gente che oggi sceglie Orban. Sì, si sceglie, ma si scelgono cagate. Questi non sono preparati. Non che gli altri lo siano. A me Enrico Letta sta proprio sulle palle. Madonna, è uno senza carisma, un pesce morto, un vecchio democristiano – continua – Non tornerà il fascismo. Torna Berlusconi e la Meloni sarà un’altra cosa. Io ho votato Emma Bonino, che non è stata eletta. Ho 80 anni, da una vita pago le tasse, ho servito il mio Paese e mai ho avuto la soddisfazione di vedere al governo qualcuno che ho votato. Mai”.

Poi aggiunge: “Comunque non c’è da essere tristi, anzi da questo momento inizia il divertimento. Spero che non facciano grandi danni, ma comunque, quando Berlusconi andava in giro, ci si divertiva. Berlusconi di nuovo al governo non è uno sputtanamento, ma qualcosa di peggiore, visto che siamo stati già sputtanati in passato con lui. Adesso farà sicuramente di peggio. Ci ha già sputtanati abbastanza, ora vediamo cosa riuscirà a fare. Ragazzi, a me viene da ridere. Aumenteranno i momenti comici, saremo i ridolini della politica mondiale. Salvini? Ma vi rendete conto che la gente ascolta uno così? Non è possibile. Ci sono davvero tanti coglioni in Italia”.

Parenzo non ci sta e assieme a Cruciani ribadisce che le osservazioni del fotografo sono ingenerose nei riguardi degli elettori di centrodestra. Il fotografo non fa piega e interrompe la telefonata.