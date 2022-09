L’esito delle elezioni politiche, segnate dalla vittoria del centrodestra guidato da Fratelli d’Italia, ha scatenato come previsto le reazioni di alcuni protagonisti dello spettacolo. Vi abbiamo già riferito quelle di Damiano dei Maneskin, Sabrina Ferilli, Chiara Ferragni e Francesca Michielin; ma ora da Oltremanica è arrivato anche il duro commento di Boy George, ex voce della band di culto degli anni ’80 Culture Club. “Hey Giorgia Meloni, mio padre etero era violento, ma tu lo sosterresti e forse approveresti l’idea di picchiare i bambini in nome del nucleo familiare tradizionale, ma due uomini o donne gay che allevano un bambino con amore incrollabile è sbagliato?”, il tweet dell’artista britannico, successivamente cancellato.

Immediata la reazione di molti follower, alcuni in sostegno di Meloni: “Hey Boy George, il padre di Meloni ha abbandonato la famiglia quando lei era una bambina, lei sa una o due cose su come una famiglia *tradizionale* potrebbe non funzionare, dovresti ascoltare i suoi ragionamenti invece di presumere”, ha scritto un utente. Non si è fatta attendere la replica del cantante: “Supponendo? Meloni è contro i diritti e la libertà dei gay. Capisco il vecchio concetto noioso di politica dura, ma abbiamo visto abbastanza attraverso la storia per capire cosa fa all’umanità. Un leader veramente grande non detta cose che le persone non possono capire”, ha scritto. E a chi ha ribattuto che l’Italia “è una grande democrazia”, Boy George ha ribattuto: “La storia modellata su Mussolini ha bisogno di lezioni”.