Per Ilary Blasi la misura è colma. Dopo mesi in cuiè rimasta in silenzio ad ascoltare le dichiarazioni di Alex Nuccetelli, amico del suo ex, Francesco Totti, la showgirl ha deciso di ricorrere alle vie legali. In una nota riportata anche da Il Messaggero si legge infatti che la Blasi “ha dato mandato al proprio difensore (Alessandro Simeone, ndr) di procedere contro Alex Nuccetelli a fronte della perseverante opera di propagazione di notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio”.

IL RUOLO DI NUCCETELLI NELLA SAGA TOTTI-BLASI – Chi ha seguito la vicenda che ha dominato il gossip di questa estate, ovvero la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, sa bene che il nome di Alex Nuccetelli è stato e continua a essere molto ricorrente nel racconto. Nuccetelli, pr e amico dell’ex calciatore, ha più volte fatto dichiarazioni ai media circa i dettagli sulla rottura tra il “Pupone” e la sua ex moglie. Dichiarazioni che sono andate puntualmente a favore di Totti, mettendo non di rado in cattiva luce la Blasi. Tra le ultime quelle rilasciate al programma radiofonico Turchesando, dove tra le altre cose ha parlato di come la passione della showgirl nei confronti di Totti fosse sopita da molto tempo: “Di amore, qui, non se ne parla più ormai. Francesco è molto focoso e caliente e una volta, parecchi anni fa, mi fece questa battuta: ‘Ma questa torna da Milano e mi dice che ha mal di testa‘ ed erano solo i primi mesi di relazione, non so come hanno proseguito per altri vent’anni”.

LA REPLICA DI ALEX NUCCETELLI A ILARY BLASI – Ora che Ilary ha deciso di procedere contro Nuccetelli, il pr sui social lamenta mancanza di gratitudine da parte della conduttrice Mediaset a fronte del ruolo che lui stesso ha avuto in passato nella relazione tra lei e Francesco Totti. “Vorrei poter ricordare alla signora Ilary Blasi che il nostro incontro, la nostra conoscenza, ha letteralmente cambiato in positivo la sua vita – ha spiegato Alex Nuccetelli, come scrive Today – e non so per quale motivo la mia ha invece avuto delle difficoltà abnormi. E le ricordo che farmi scrivere dagli avvocati o procedere con loro nei miei confronti, fa sì che si proceda verso una persona povera. Perché dopo anni di Covid il mio lavoro si è fermato e quattro volte sono stato fermato dalla signora in tutti i reality Mediaset”. Lo sfogo dell’amico di vecchia data della coppia non finisce qui: “Forse mi confonde con il marito. Però io ho molte altre cose da raccontare. Sono molto contento che la linea vada in questa direzione, almeno mi libero completamente di tutto. Au revoir, stay tuned!”.