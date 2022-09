Le elezioni politiche entrano nella casa del “Grande Fratello Vip“. Alcuni concorrenti si sono recati alle urne, a tutti è stato reso noto, attraverso il “Tg5”, l’esito del voto. La più interessata al discorso elettorale Sara Manfuso, la concorrente è infatti sposata con Andrea Romano, deputato del Partito Democratico. Ora ex deputato perché Romano non è stato rieletto, nella sua Livorno ha ottenuto il 33,81% ma è stato battuto di 3.500 voti dalla forzista Chiara Tenerini.

“Le sarà comunicato?”, si era chiesto su Twitter il giornalista Giuseppe Candela suscitando una reazione di Sonia Bruganelli: “Speriamo non la facciano uscire anche a lei”, il commento dell’opinionista. “Oppure fanno entrare lui”, replica Candela, quasi anticipato dalla moglie di Bonolis: “Lo stavo per scrivere”.

La storia d’amore tra Romano e Manfuso è stata tenuta nascosta per molto tempo, resa nota a dicembre 2020 quando sono giunti all’altare: “Io e Andrea di certo non avevamo qualcosa da nascondere, la nostra relazione è ben nota da tempo, ma era dicembre, il Paese era in lockdown. Abbiamo ritenuto che fosse più rispettoso non dirlo“, aveva spiegato l’opinionista al settimanale Oggi. A inizio 2021 Romano ha perso suo figlio, nato da una precedente relazione, morto a 24 anni in seguito ad un arresto cardiaco causato da una grave disabilità. Manfuso ha una figlia, anche in questo caso nata da un’altra relazione, di nome Lucrezia.

Nel corso della serata Bruganelli ha messo nuovamente nel mirino la concorrente, durante il confronto tra Luca Salatino e la fidanzata Soraia Ceruti per la vicinanza con la concorrente Elenoire: “Tu hai parlato con la tua amica Elenoire, tu sei fuori dal meccanismo, sei sua amica e ti sei messa con lei a sottolineare come Luca avesse un atteggiamento verso di lei. – ha esordito l’opinionista contro Sara – Visto che ti reputi che sei una persona intelligente, mi chiedo come mai questa tua intelligenza non ti abbia fatto capire che una persona sincera e buona come Luca , invece di alimentare una storia che non è mai esistita“.

Gli applausi in studio per l’opinionista e la stoccata finale: “A me dispiace per Elenoire, ma Luca non l’ha mai vista in quel modo e tu che sei una persona che è entrata prima col cervello e poi con le tue tette avresti dovuto dirglielo e non l’hai fatto“.