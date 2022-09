Renato Schifani nettamente davanti. È quanto emerge dalle prime proiezione sulle elezioni regionali in Sicilia. Il Consorzio Opinio Italia per Rai stima, nella terza proiezione, il candidato del centrodestra al 42,2%, allineandosi così con Swg per La7 che dava Schifani al 42,1%. Molto più indietro il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca, al 22,6% per Opinio e al 25,2% per Swg. Tutta ancora da decifrare invece la lotta per il terzo posto: secondo Opinio, la candidata del centrosinistra Caterina Chinnici è al 17% e Nuccio Di Paola (M5s) al 16,1%. Swg invece dà leggermente in vantaggio il candidato dei Cinquestelle: 15% contro il 14,9 attribuito a Chinnici.

Secondo la proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 43%, è lotta per il titolo di prima lista alle Regionali. Fratelli d’Italia è data al 15,8%, il Movimento 5 Stelle al 15,4% e la lista Sud chiama nord di Cateno De Luca al 15%. Il Pd, invece, è stimato al 12,5% mentre Forza Italia al 12% e la Lega al 7,6%. In Sicilia per le elezioni regionali ha votato il 48,62 per cento degli aventi diritto. Alle precedenti regionali nel 2017 aveva votato il 46,75% degli elettori. La provincia con la maggiore affluenza è Messina col 53,4%, dove alle politiche la lista di De Luca è riuscita a eleggere ben due candidati nei collegi uninominali di Camera e Senato: il vicesindaco Francesco Gallo e l’assessora Dafne Musolino.