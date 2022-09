“Calenda ha regalato il collegio senatoriale centrale della sua Roma a quella che lui stesso ha definito la ‘peggiore destra’. Lo ha fatto in maniera consapevole e deliberata”. Così Riccardo Magi, presidente di +Europa, in occasione della conferenza stampa organizzata nella sede romana del partito. “La sua era dall’inizio una candidatura senza chance che ha favorito quella della destra. Sapevamo che c’era questo rischio e si è verificato – ha continuato – È incredibile che chi è stato responsabile non venga inchiodato alle sue responsabilità”.