Durante la serata tributo a Stefano D’Orazio all’Auditorium Parco della Musica di Roma, un Fiorello in gran forma ha regalato alcuni momenti che preparano il grande pubblico al suo ritorno sia su RaiUno che su Radio2 con un “morning show”. “Oggi è una giornata particolare. Siete andati a votare? Siete contenti di cambiare il destino di questo paese? Non voglio fare satira, perché questa non è la serata giusta. Ma qualcosa bisogna pur dire”, ha esordito lo showman, come riporta Il Messaggero. E così è stato: “Da domani cambia tutto dice, alludendo alle elezioni ma non avete sentito tutte le promesse che ci hanno fatto? Da domani non ci saranno più tasse. Da domani vi pagheranno pure le bollette della luce. Faranno i ponti sullo stretto. E mica solo uno: ne avremo tre. Addirittura, ne avremo uno che collegherà la Sicilia e Genova“. Poi un cenno all’ormai nota performance ballereccia di Luigi Di Maio: “L immagine che ricorderò per sempre? Di Maio che fa Dirty Dancing”. Infine un’imitazione di Bruno Vespa: “Sono usciti i primi exit poll. A Roma i cinghiali hanno superato la soglia di sbarramento del 3%”. La presenza di Fiorello non è stata certo per caso: lo legava a Stefano D’Orazio, l’amato batterista dei Pooh scomparso a 72 anni, un bel rapporto di amicizia.