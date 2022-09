“È regime questo, eh? È regime? Str**zi!“. A pronunciare queste parole, visibilmente stizzito, è stato Renato Zero. Contestualizziamo, così come riportato da RaiNews. Nella serata di ieri 25 settembre, il noto cantante romano si trovava davanti all’entrata del lussuoso Hotel Parco dei Principi, a Roma. Un lungo piumino nero addosso e un cappello a coprire la testa, Renatone è sceso così da una grande Jeep con vetri oscurati, esclamando: “Manco più in albergo si va? Eh? È regime questo? Str**zi!“. Poi, entrando nella struttura alberghiera, ha concluso gridando: “Votate la me**a che siete!”. Pare che il cantautore romano, 71 anni, stesse tornando da uno dei suoi spettacolari concerti al Circo Massimo incontrando però qualche difficoltà ad entrare nell’hotel poiché assediato dai giornalisti. Per lui? No, per Giorgia Meloni, che lì aveva la sede del proprio comitato elettorale. Il tutto, infatti, è avvenuto durante la lunga notte delle elezioni politiche che hanno decretato il suo partito, Fratelli d’Italia, come il più votato nel nostro Paese. Meloni sarebbe arrivata, infatti, circa un’ora dopo l’interprete romano. Che la frase di Zero fosse rivolta proprio a lei e al suo staff? O ai giornalisti?