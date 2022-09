Code ai seggi a Palermo per le elezioni politiche e per quelle regionali. In Sicilia l’affluenza registrata alle urne per le elezioni Politiche alle ore 12 è stata del 14,77%, in linea con quella registrata nel 2018 quando alla stessa ora aveva votato il 14,28%. Il dipartimento delle Autonomie locali della Regione siciliana ha intanto aggiornato il dato relativo alle elezioni Regionali, che tuttavia non è ancora definitivo perché mancano ancora 24 Comuni, tra cui Catania. Alle 12 risultava avere votato il 12,4% degli aventi diritto, superando il dato dell’11,03% di cinque anni fa.