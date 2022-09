Terzo fiocco rosa in arrivo a casa Zuckenberg. “Siamo felici di condividere che Max e August avranno una nuova sorellina il prossimo anno”. Così, il patron di Meta ha annunciato sui social (in un post diventato immediatamente virale) la gravidanza della moglie, Priscilla Chan. I due, conosciutisi ad Harvard nel 2003, hanno svelato di essersi incontrati per la prima volta mentre erano in fila per andare in bagno. Da quel momento non si sono più lasciati. Dopo vent’anni insieme, di cui dieci di matrimonio, sono già genitori di due bambine: Maxima, nata nel 2015, e August, classe 2007.

Chi è Priscilla Chan– La donna è un ex pediatra e filantropa. Nata nel Massachusetts nel 1985, è figlia di immigrati cinesi, di religione buddista, fuggiti dal Vietnam. Sebbene fosse ancora molto piccola, fu la prima della sua famiglia a imparare l’inglese a fungere, così, da traduttrice per i nonni, abituati a parlare il cantonese. Oggi dirige la ‘Chan Zuckenberg Initiative‘, una società attraverso la quale, insieme a Mark, contribuisce alla ricerca scientifica versando una buona parte dei profitti di Facebook.