La passione di Fedez per il pugilato è ormai nota a tutti. Sempre più frequentemente, il rapper condivide sui propri profili social gli allenamenti in compagnia dell’istruttore Giacobbe Fragomeni, ex campione del mondo nella disciplina. Tra le registrazioni di X Factor e vari impegni professionali e familiari, infatti, l’artista trova anche il tempo di indossare i guantoni e tenersi in forma. Proprio nelle scorse ore, ha pubblicato su Instagram alcune stories che lo ritraggono combattere contro il noto trainer e finire ko. Attimi di paura per Chiara Ferragni che, alla vista del marito al tappeto, si è allarmata. “Ero convinta che fosse il sangue (sui denti ndr), invece era il paradenti”, ha poi spiegato l’imprenditrice, ammettendo di essersi preoccupata.