La moda è politica, lo è da sempre e sempre lo sarà. Ecco quindi che in questo momento cruciale per il destino dell’Italia, chiamata a scegliere il prossimo governo, anche gli stilisti sono scesi in campo con appelli al voto, rivolgendosi soprattutto a chi avrà la possibilità di votare per la prima volta e, in generale, a tutti i giovani, i più a rischio astensionismo. “Mi auguro che tutti i ragazzi dai 18 anni in su si rechino a votare il prossimo 25 settembre, perché non dobbiamo arretrate di un millimetro sui diritti acquisiti ma soprattutto i tempi sono maturi per acquisirne di nuovo e fondamentali”, ha scritto il direttore creativo di Valentino Pierpaolo Piccioli, prendendo posizione sulle prossime elezioni politiche in un lungo e accorato post su Instagram, accompagnato da una sua foto con la scritta ‘Un uomo di sinistra’.

“Sono preoccupato e anche incazzato perché sono costretto ad argomentare quello che mi sembrava ovvio, tra pochi giorni rischiamo di fracassare Io spazio fragile e umano in cui stiamo provando a vivere. Io e Simona abbiamo cresciuto i nostri figli senza dogmi, abbiamo messo a disposizione loro tutti i valori in cui crediamo, l’empatia, il confronto costruttivo con chi ha opinioni diverse, la libertà anche di scontrarsi se necessario e difendere questa libertà ad ogni costo. Pensare che ci sono persone, esseri umani, che in questo momento possano temere, avere paura, delle conseguenze di queste elezioni mi dà alla testa – incalza lo stilista -. Pensare che ci sono politici che usano il tema sociale per fare politica quando la politica, quella vera, dovrebbe solo essere in grado di tutelare il dibattito sociale, mi obbliga a non tacere le mie preoccupazioni. Io voglio che i miei figli siano liberi, voglio che possano essere, sperare, sognare, senza mai nemmeno per un attimo accettare di avere paura, mai. La violenza è regressione, l’omofobia è regressione. La necessità di categorizzare l’anima è regressione”, conclude Pierpaolo Piccioli.

Il post del direttore creativo di Valentino ha ricevuto oltre 2mila commenti ed è diventato presto virale, incassando l’apprezzamento di colleghi come Silvia Venturini Fendi, Marco Rambaldi Angelo Cruciani, Massimo Giorgetti, Walter Chiapponi di Tod’s e anche di Alessandro Zan, che risponde “Grazie Pierpaolo”. Plauso incassato anche da Donatella Versace: anche la stilista ha pubblicato nelle scorse ore un post su Instagram con un cuore tricolore e un sentito appello al voto. “Andate a votare, queste elezioni sono importantissime per il Nostro Paese! – scrive Donatella -. Il 25 settembre votate per proteggere i diritti acquisiti, pensando al progresso e con un occhio al futuro. Mai guardarsi indietro. Votate!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo Piccioli (@pppiccioli)