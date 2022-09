Settembre porta con sé la quotidianità: si torna a lavorare, ai doveri imposti dalla routine e a scuola E Rosa Perrotta ha raccontato, su Instagram, il pranzo del figlio Ethan, alunno di un asilo particolare. In alcune stories, l’ex volto di Uomini e Donne ha chiesto al piccolo cosa avesse mangiato e il bambino ha risposto alludendo solo a un po’ di pane e formaggio. Nessuna verità. La mamma, infatti, ha poi mostrato il menù giornaliero della scuola, composto da alimenti ricercati e di qualità (hummus, falafel, cous cous di verdure, riso thai…). Un mix di sapori con lo scopo di abituare i bambini a gusti diversi.

“Sono tutti ingredienti che io amo, infatti gli ho chiesto se volessero prendermi, ma hanno detto di no”, ha scherzato Perrotta. Anche i suoi followers, poi, sono stati al gioco nei commenti. “Neanche al mio matrimonio un menù così”, ha scritto qualcuno, sottolineando come negli asili i piatti siano molto diversi da quelli presenti nel menù dell’influencer e cucinati dall’ “Atelier del gusto”. Il piccolo, però, non apprezza molto le pietanze. “Lui che è abituato alla ma cucina dove frullo tutto… Un gusto nuovo è sperare che frullando tutto esca un sapore nuovo, per questo lui poi mangia il pane all’asilo. Io l’ho abituato a tutto all’avocado, ai fagiolini di soia solo che io ho frullato tutto per l’ossessione che potesse soffocare – ha spiegato la donna – Lui non ha problemi all’approccio al sapore ma proprio alla consistenza e poi il bimbo non è particolarmente appetente e noi abbiamo commesso l’errore di farlo mangiare con YouTube e poi lo abbiamo imboccato, lui adesso fa difficoltà a mangiare da solo soprattutto la sera”.