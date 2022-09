Manuel Vallicella è morto a 35 anni. L’ex volto di Uomini e Donne, come detto dal suo amico fraterno Enrico Ciriaci “si è tolto volontariamente la vita“. E Ludovica Valli, che ha partecipato al programma di Maria De Filippi e della quale Vallicella si era infatuato quando lei era tronista, lo ricorda sui social: “Sono sconvolta, sono senza parole… Non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci, averti conosciuto è stato un onore. Ora puoi riposare, che la terra ti sia lieve Manuel, fai buon viaggio”, le parole dell’influencer. Manuel aveva riscosso molto successo di pubblico a Uomini e Donne tanto che Maria De Filippi decise di affidargli il ruolo da tronista, l’anno successivo a quello in cui era stato corteggiatore. Esperienza che durò solamente qualche settimana. A distanza di poco infatti Manuel decise di ritirarsi per riprendere le sue abitudini e passioni (tra cui l’essere tatuatore) allontanandosi definitivamente dal mondo dello spettacolo.