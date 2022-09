“Dopo tanto tempo mi hanno confermato ciò che all’epoca era stata una voce di corridoio. Piqué aveva tradito Shakira, nel 2012, con Bar Refaeli”. A sganciare la bomba è Jordi Martìn, grande esperto di gossip e uno dei paparazzi più famosi in Spagna. All’epoca, reduce dal fidanzamento con Leonardo DiCaprio, la modella israeliana, stando anche a ciò che riporta 20minutos.es, avrebbe avuto una relazione con il difensore del Barcellona. “Shakira è rimasta decisamente attonita nello scoprire i dettagli degli incontri clandestini tra l’ex compagno e Bar Refaeli”, fa sapere il fotografo spagnolo. “Aveva saputo di quelle voci all’epoca, ma non ci aveva mai creduto. Le prime conferme sono arrivate subito dopo la separazione, sempre più concrete e circostanziate”. Ecco quindi il perché dei numerosi viaggi in Spagna della top model israeliana: “Bar Refaeli aveva compiuto diversi viaggi nel 2012 a Barcellona. Ed il motivo di tutti quei viaggi era proprio Gerard Piqué”, conferma Jordi Martìn.

Il presunto tradimento sarebbe avvenuto dieci anni fa, quando la popstar colombiana e il calciatore del Barcellona sembravano felici e una coppia perfetta. Questa clamorosa rivelazione sarebbe giunta anche in un momento delicato. Infatti, gli ex coniugi non riescono a trovare un accordo sulla separazione e, soprattutto, sulla custodia dei loro due figli. Shakira vorrebbe portarli a vivere a Miami, ma il calciatore non sarebbe per niente d’accordo. Per convincerla a cambiare idea, l’ex marito avrebbe addirittura “sequestrato” i suoi Grammy, intenzionato ad usarli come merce di scambio. Nonostante questo, i rappresentanti dei due si sono incontrati la settimana passata in uno studio legale del capoluogo catalano, ma senza raggiungere alcun accordo. Ora che il vaso di Pandora è stato scoperchiato potrebbero venire a galla altri tradimenti e relazioni segrete e questo non farebbe altro che dar vita ad un’aspra battaglia legale, allungando i tempi del divorzio.