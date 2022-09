“Ho pagato il soggiorno, 375 dollari per le spese di pulizia e in più il proprietario di casa mi ha presentato una lunga lista di compiti da svolgere”. Così, intervistato dal Wall Street Journal, un viaggiatore ha denunciato le richieste dei proprietari di alcuni appartamenti su Airbnb. Qualche esempio? Portare fuori la spazzatura e lavare le lenzuola. Un problema che hanno riscontrato numerosi utenti: qualcuno ha raccontato su Tik Tok di aver rinunciato a un alloggio su Airbnb perché, oltre a una tassa di pulizia di 125 dollari al giorno, il proprietario chiedeva di rimuovere le lenzuola, fare la lavastoviglie e la lavatrice. Il post è subito diventato virale e molti, nei commenti, hanno raccontato la loro esperienza, evidenziando le medesime problematiche. “Se pago 229 dollari a notte e un extra per le spese di pulizia, non faccio il bucato. So che mi ci vorranno due minuti in più per lavare la biancheria, ma è proprio il principio che mi infastidisce”, ha tuonato il Tik Toker.

Una delle richieste più stravaganti? Falciare il prato. “Non so quanto sia normale che un host proponga una cosa del genere. Ho pensato di farlo ma solo perché non voglio essere penalizzato per aver trascurato il giardino del proprietario di casa”, ha spiegato un ospite al social news di Reddit. A seguito delle numerose segnalazioni, è arrivata la risposta di Airbnb: “Suggeriamo ai proprietari degli alloggi di mantenere un importo ragionevole o di non addebitare affatto le spese di pulizia”, ha dichiarato a Insider un portavoce della piattaforma.