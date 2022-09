Giampiero Mughini dovrà risarcire Selvaggia Lucarelli di 2mila euro dopo essere stato condannato dal Tribunale di Milano per aver diffamato la giornalista. A rivelarlo è stato ieri Dagospia ed è una di quelle notizie destinare ad avere una certa eco mediatica visto che i “duellanti” presto si ritroveranno vis à vis a Ballando con le stelle, lui nei panni di concorrente lei in quelli di temutissima giurata del talent del sabato sera di Rai1. Chissà Milly Carlucci come avrà preso la notizia dell’epilogo del primo round giudiziario tra i due, cominciato nel 2018 per altro a causa di un articolo uscito proprio sul Fatto Quotidiano.

“Giampiero Mughini, uno che negli anni si è perfino chiesto cosa c’entrassero le mie tette col giornalismo, è stato rinviato a giudizio per aver scritto che un mio articolo sul Fatto Quotidiano (su Desirée Mariottini, ndr) era sterco, che non ho passato l’esame di terza media e altre gentilezze. Bene”, scrisse la Selvaggia Lucarelli su Twitter il 9 marzo 2021, rivelando che Mughini era stato rinviato a giudizio e aggiungendo un altro pesante virgolettato dello scrittore (“Non capisco bene perché la Lucarelli, che si reputa una scrittrice coi fiocchi, esibisca così tanto le sue tette sul web e dintorni. Nella storia del mondo le tette sono state importantissime epperò la letteratura e il giornalismo sono una cosa un tantino diversa”).

A seguito di quel tweet Mughini aveva ricostruito l’intera vicenda, durante un’intervista all’Adnkronos, e si era detto sicuro delle sue posizioni e di non temere il rinvio a giudizio. “Sono tranquillo, porterò la trasmissione della Venier e la lettera di scuse della Lucarelli. Come se i tribunali non avessero niente da fare. Provo disprezzo intellettuale per questi personaggi che pur di fare un articolo polemico fanno una sortita pugnace sostenendo una cosa che io non avrei mai detto nemmeno sotto tortura”. Per la Lucarelli, assistita dall’avvocato Lorenzo Puglisi, quelle dichiarazioni ledevano la sua reputazione e del medesimo avviso è stata prima la procura di Milano che ha chiesto il rinvio a giudizio per Mughini e poi il giudice della nona sezione penale che lo ha condannato per diffamazione. La pena verrà convertita in una multa di 500 euro e lo scrittore dovrà versare un risarcimento di 2mila euro a favore della giornalista del quotidiano Domani, oltre al pagamento delle spese legali. E chissà che scintille a Ballando con le stelle.