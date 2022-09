Un racconto straziante quello che hanno fatto Silvia e Giulia Provvedi per mezzo di alcune Instagram stories. Il loro papà è morto da pochi giorni a causa di un tumore ma le Donatella hanno raccontato il drammatico momento in cui un infarto se l’è portato via: “Non ci sono parole per descrivere la sofferenza per questa perdita così improvvisa. Nostro padre era malato di cancro ma stava rispondendo bene alle cure e non è morto per quello. È morto di un infarto mentre era in videochiamata con noi e nostra mamma“. Un ringraziamento a “tutte le persone che ci sono state vicine in un momento così doloroso” ma, proseguono “purtroppo gli stessi ringraziamenti non possiamo farli al personale del 118. Senza entrare nei dettagli ha trattato male noi e nostro padre, come fosse un ‘numero’, un’incombenza di cui liberarsi velocemente”. Un messaggio di grande amore per il papà e poi alcune parole rivolte ai follower: “. Siate sensibili e pensate sempre che potrebbe succedere a qualcuno di voi”.