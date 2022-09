Kate Winslet finisce in ospedale. Dopo qualche lastra sembra nulla di grave, ma l’interprete di Titanic durante una scena del film Lee che sta girando in Croazia è scivolata. Quindi per precauzione, e prescrizioni assicurative, è stata portata nel più vicino ospedale dove non le è stato riscontrato nulla di grave. Il suo team ha dichiarato ad Hollywood Reporter che “ricomincerà come previsto da contratto le riprese già questa settimana”. La 46enne premio Oscar sta interpretando la fotoreporter statunitense Lee Miller, che dopo una carriera da modella e musa di Man Ray, divenne corrispondente di guerra per Vogue durante il secondo conflitto mondiale.

Nel cast, con lei, recitano Marion Cotillard, Jude Law, Andrea Riseborough e Josh O’Connor. La regia è di Ellen Kuras, collaboratrice nel comparto fotografico di Spike Lee e Michel Gondry, sostanzialmente alla sua opera prima. Dopo aver girato diverse scene in Ungheria, la troupe del film si trovava nei pressi di Dubrovnik, nella città abbandonata di Kupari, dove si possono rintracciare diverse rovine dovute ai bombardamenti della guerra jugoslava degli anni novanta. La Miller divenne celebre per aver seguito le truppe americane che liberarono l’Europa tra il ’44 e i ’45 ma soprattutto per essere stata ritratta dal suo collega fotografo David Scherman che la immortalò in foto su Life mentre si lavava nella vasca da bagno di Hitler nell’appartamento abbandonato settimane prima del Fuhrer.