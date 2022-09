La settima edizione del Grande Fratello Vip vede in gara Antonino Spinalbese. Il nuovo concorrente della casa più spiata d’Italia ha 27 anni ed è noto, per gli amanti del gossip, per la sua relazione con Belén Rodriguez, dalla quale ha avuto una figlia, Luna Marì. Proprio nel suo video di presentazione il giovane hair stylist non poteva non parlare della sua ex compagna: “Il mondo del parrucchiere mi ha portato a un incontro fatale, abbiamo avuto una storia di circa due anni e mezzo. Sicuramente – ammette alle telecamere del GFV – io non c’entravo nulla con la sua vita e ovviamente neanche lei nella mia”.

Una storia intensa di due anni e l’arrivo della piccola Luna Marì che ama profondamente, ma riguardo alla fine della sua storia con la showgirl argentina è convinto: “Le storie finiscono e abbiamo cercato di andare oltre e di pensare solamente a nostra figlia”. Alfonso Signorini durante il suo ingresso nella casa cerca di stuzzicarlo in diretta dallo studio: “Non hai mai citato Belen. Salutiamola che ci sta guardando e fa il tifo per te”. “Salutiamo mia figlia Luna Marì che mi riconosce. Le voglio dire che la amo. Sono voluto entrare in casa soprattutto per lei”, risponde il concorrente. Nel suo video di presentazione ha raccontato anche un po’ di sé: “Sono stato un parrucchiere, oggi un imprenditore creativo, un domani chissà magari un astronauta. Prima di fare il parrucchiere ho fatto qualsiasi cosa. Cameriere, il giardiniere, lo sgombero di cantine”.

E su alcuni aspetti del suo carattere ne è certo: “Sono molto ambizioso, un sognatore, anche un pazzo. Un’anima libera. Mi piace sedurre da morire. È proprio una competizione, una gara. Sono attratto dal mondo femminile” anche, se al momento confida: “Sto benissimo da solo. Se dovesse arrivare qualcuno spero che arrivi senza limitarmi”. Sull’esperienza al Grande Fratello Vip non ha dubbi: “Se mi applico vinco il Grande Fratello, se non mi applico lo vinco lo stesso”.