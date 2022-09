La nuova edizione del Grande Fratello Vip ha appena preso il via e già si annuncia scoppiettante. A tener banco è sicuramente Orietta Berti (e il suo cachet stellare) ma anche i concorrenti iniziano a far parlare di sé. Come Ginevra Lamborghini, sorella della cantante Elettra: tra le due non corre buon sangue, anzi, non si parlano ormai da tre anni e lei non ha esitato a sottolinearlo nella clip di presentazione. “Mia sorella e io facciamo musica diversa. Non abbiamo più rapporti dal 2019. Sono stata l’unica della nostra famiglia a non essere invitata al suo matrimonio”, ha detto Ginevra Lamborghini nel video mandato in onda con il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. “Ci soffro ma ho provato in tutti i modi a trovare un dialogo. Quando sarà pronta, sono qui”. Per poi concludere: “Sono carina, simpatica, intelligente, di buona famiglia ma sono ancora single”