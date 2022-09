Cosa ha spinto Orietta Berti ad accettare la proposta di Alfonso Signorini di diventare la nuova opinionista del Grande Fratello Vip? “Soldi. Tanti”. Era stata la stessa cantante a rivelarlo candidamente in un’intervista al Messaggero, senza entrare però nel dettaglio della cifra in questione. Ebbene, ora ci ha pensato Dagospia a svelarla. “Stando alle nostre fonti, per vestire i panni dell’opinionista nel reality di Canale 5 intascherebbe 10 mila euro a puntata“, si legge nella rubrica “A lume di Candela”. I conti son presto fatti: “Una cifra che può non sembrare clamorosa ma che diventa decisamente importante considerando il numero di prime time: cinquanta puntate se il reality dovesse finire (cosa praticamente certa) a marzo 2023. Totale 500 mila euro“, conclude Dagospia.