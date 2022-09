Tafferugli e momenti di tensione a Palermo dove era in corso il comizio della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Circa cinquanta contestatori con cartelli a favore del diritto all’aborto e del reddito di cittadinanza sono stati bloccati dagli agenti schierati in assetto antisommossa. La polizia ha bloccato i manifestanti, chiudendo tutti gli accessi intorno a piazza Politeama in pieno centro. La tensione è salita quando i contestatori hanno provato a raggiungere il luogo dell’evento e gli agenti li hanno fermati usando anche i manganelli. Coinvolti anche i giornalisti che hanno ricevuto spintoni. Una cronista è caduta a terra, mentre un collega che stava fotografando il cartello di un manifestante è stato identificato dalle forze dell’ordine