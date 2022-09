Giovanni Ciacci è uno dei protagonisti indiscussi di questa nuova edizione del Grande Fratello vip che ha preso il via lunedì 19 settembre. La notizia del suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia aveva suscitato grande clamore nelle scorse settimane perché accompagnata dalla rivelazione sulla sua sieropositività. Proprio per questo ci sono voluti mesi di lavoro, da parte del conduttore Alfonso Signorini, affinché Mediaset cambiasse il suo regolamento e permettesse a Ciacci di partecipare al reality di Canale 5: “Ho deciso di dirlo per tempo, per dare la possibilità agli altri concorrenti di decidere”, ha spiegato l’opinionista in un’intervista al Corriere della Sera riferendosi all’HIV.

“Signorini me lo aveva già proposto lo scorso anno, ma sapevo che era uno dei requisiti. Quando ne ho parlato con il mio agente di allora è scoppiato lo psicodramma. Tutti mi dicevano che non dovevo dire niente a nessuno altrimenti avrei smesso di lavorare – ha confidato riferendosi alla sua malattia -. Mi dissero che una persona aveva chiesto di non invitarmi più alle trasmissioni perché ero sieropositivo”. Se le cose ora sono cambiate è solo grazie all’intervento di Signorini: “Alla fine questa persona la devo ringraziare, perché mi ha dato la spinta. Ho chiamato Signorini per dirgli che ero pronto. Lui si è adoperato con Pier Silvio Berlusconi”, ha sottolineato Ciacci ricordando come fino a solo pochi mesi fa il regolamento di Mediaset non consentisse l’accesso ai reality alle persone sieropositive.

Ora, nella Casa del Grande Fratello Ciacci racconterà tutti i dettagli della sua malattia, dalla scoperta alla gestione quotidiana: “Non è importante quando, ma come: facendo i controlli, che eseguo regolarmente. Ho avuto una reazione di paura, sgomento, terrore. Poi mi sono informato e grazie all’aiuto psicologico che danno negli ospedali ho capito che con l’HIV potete “vivere”, non convivere”, ha detto ancora al Corriere della Sera. Nessun rischio di contagio, per i suoi partner né tanto meno per i concorrenti che vivranno al suo fianco nella Casa: “U=U vuol dire che la tua carica virale è annullata: non puoi contagiare nessuno. Puoi fare l’amore con il tuo partner senza usare il preservativo, puoi concepire un figlio che nascerà sano, puoi vivere una vita normale”, ha concluso.