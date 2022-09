Beatrice Valli ha tenuto con il fiato sospeso per alcuni giorni i suoi milioni di followers su Instagram. Per qualche giorno la giovane influencer non ha pubblicato nulla sul suo profilo Instagram e, considerando la sua solita assiduità, il silenzio ha messo in allarme i fan. L’ultimo avvistamento pubblico in effetti risaliva alla partecipazione al Festival del Cinema di Venezia. Poi più niente. Cosa è successo? È stata la stessa Valli a spiegare nelle scorse ore il motivo di questa sparizione forzata: “Scusate l’assenza, ma il mio solito problema di vertigini mi ha rimessa ko. Sono appena stata dimessa dall’ospedale. Sto un pochino meglio”.

Beatrice ha quindi tranquillizzato i numerosi fan che negli ultimi giorni utilizzando l’hashtag #BeatriceValli si chiedevano che fine avesse fatto l’influencer dopo aver sfilato sul red carpet, confermando di essere stata dimessa, segno di miglioramento dunque per un problema con la quale Beatrice convive da parecchio tempo. Le vertigini, del resto, sono più un sintomo che una condizione patologica: una vera e propria sensazione di disorientamento nello spazio seguita da una percezione di instabilità. Con conseguenti giramenti di testa, ronzio nelle orecchie e temperatura elevata.