Un peccato. Un peccato perché i due fratelli sono stati per anni molto uniti e perché li abbiamo visti camminare dietro al feretro della nonna, la regina Elisabetta, come li vedemmo fare oggi per l’ultima volta, ancora bambini, dietro a quello della mamma, la principessa Diana. “A un bambino non dovrebbero mai far fare una cosa così”, ha detto Harry recentemente a proposito della grande sofferenza provata e di come il dolore abbia influenzato la sua vita. Già, Harry e William. Che non si sono affatto riavvicinati in questi giorni a Londra. Secondo il Daily Mail avrebbero scambiato due parole incontrandosi per caso il giorno del compleanno di Harry, il 15 settembre. Ma come? Restando ognuno nella propria auto, finestrino aperto. Un incontro freddo. E così, anche dopo la veglia per la Regina del 18 sera, se ne sono andati separatamente, uno con la cugina Zara Phillips (Harry) e uno col cugino Peter Phillips (William). Il maggiore, il principe William, primo nella linea di successione al trono, sembra già pronto per il ruolo. Il minore, Harry, sembra travolto dalle emozioni. Lui che si è visto togliere le iniziali della Regina dalla divisa militare che gli hanno concesso di indossare solo per i 15 minuti della veglia. Lui che con la nonna aveva un rapporto così speciale. E che domani sarà in mezzo a moltissima gente ma probabilmente più solo che mai.