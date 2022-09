Benefattore, cantante, influencer. Se si espone, però, ci mette sempre la faccia, anche quando non è troppo serio. E ospite della trasmissione ‘The Flight’ di RTL 102.05 insieme a Dargen D’Amico, Rkomi e Ambra Angiolini, Fedez è tornato su quanto accaduto sul palco del Power Hits Estate 2022. “Devi ridarmi il premio che hai rotto con la tua caduta”, ha scherzato il rapper rivolgendo un appello a Lorenzo Suraci, presidente dell’emittente radiofonica. Proprio nei giorni scorsi i due avevano raccontato l’accaduto: al momento della consegna dei premi, tra una foto di rito e l’altra, Suraci è scivolato, franando sopra il trofeo. Durante la diretta, Fedez lo ha ironicamente “rimproverato”. Per la seconda volta. A pochi minuti dal termine dell’evento musicale (andato in onda il 31 agosto), che ha incoronato La Dolce Vita come il tormentone dell’estate, il rapper aveva raccontato l’episodio sui social, bacchettando giocosamente il presidente. “Vinco dopo 4 anni il Power Hits per il brano dell’estate, mentre faccio le foto con il premio il presidente di RTL 102.5 Lorenzo Suraci cade sui miei premi e li rompe tutti. Li ha rotti tutti, la cosa più bella è che ci sono gli scatti che immortalano la caduta”, aveva spiegato in alcune Instagram stories, mostrando l’oggetto in frantumi. In molti, allora, si erano allarmati per le condizioni del direttore dell’emittente che, come confermato durante ‘The Flight’, gode di ottima salute.